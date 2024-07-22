الحرس الثوري الإيراني يصدر بيانا حول احتجاز ناقلة تديرها الإمارات
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أعلن الحرس الثوري الإسلامي في إيران اليوم الاثنين، أنه احتجز ناقلة النفط "betl guse" وطاقمها قبالة شواطئ مدينة بوشهر جنوبي البلاد بأمر قضائي.
واضاف بيان لحرس الثورة الاسلامية مساء الاثنين: ان عملية احتجاز الناقلة جاءت بسبب تهريب الناقلة أكثر من مليون و500 ألف لتر من الوقود.
واوضح البيان ان ناقلة النفط تحمل العلامة التجارية "betl guse" وترفع علم دولة توغو الإفريقية وتم اقتيادها إلى المياه الإيرانية بأمر من السلطة القضائية.
وتابع ان طاقم السفينة المكون من 12 فردًا يحملون جنسيات الهند وسريلانكا وتم اصطحابهم مع السفينة إلى مرسى ميناء بوشهر.