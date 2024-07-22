الرئيس السوري يؤكد عمق العلاقات بين دمشق وطهران

وافادت وكالة سانا الاخبارية السورية، بان الأسد أكد، في هذا اللقاء الذي جرى اليوم الاثنين، عمق العلاقات بين سوريا وإيران وتعزيز التعاون والتنسيق بينهما في مختلف المجالات.

وكان خاجي التقى وزير الخارجية والمغتربين السوري فيصل المقداد، ونائب الوزير بسام صباغ، حيث جرى بحث العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع الإقليمية والدولية،كما تم التأكيد على تعزيز العلاقات الثنائية وأهمية مواصلة التنسيق لما يحقق المصلحة المشتركة للبلدين الصديقين ويجلب الاستقرار للمنطقة.

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