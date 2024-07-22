ظريف: حكومة بزشكيان مستعدة للحوار وفقا للاتفاق النووي
شدد وزير الخارجية الايراني الاسبق، محمد جواد ظريف على أن قانون العمل الاستراتيجي فيما يتعلق بالمفاوضات النووية هو قانون البلاد ويجب احترامه.
وكتب محمد جواد ظريف في رسالة عبر حسابه على موقع إكس: "بغض النظر عن وجهات النظر الشخصية، فإن قانون العمل الاستراتيجي فيما يتعلق بالمفاوضات النووية هو قانون البلاد ويجب احترامه".
وأضاف: "كما أوضحت للأمين العام للأمم المتحدة قبل أيام قليلة من مغادرتي منصبي (الرسالة رقم S/2021/669)، فإن الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث/الاتحاد الأوروبي لايجب إلا أن تلوم نفسها على الاستمرار في انتهاك التزاماتها التي تسببت في حدوث أضرار جسيمة الى الشعب الايراني، وحمل مشرعونا على الرد".
وتابع: "من مصلحتهم التعويض عن سلوكهم الماضي وضمان وصول إيران دون عوائق إلى مصالحها بموجب الاتفاق"، مؤكدا: "انه من خلال تنفيذ التدابير التعويضية، تصرفت إيران بالكامل في إطار حقوقها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة".
وشدد ظريف: "إن الحكومة القادمة للرئيس المنتخب، مسعود بزشكيان مستعدة للدخول في حوار بحسن نية - وفقًا لخطة العمل الشاملة المشتركة والقوانين الإيرانية - لضمان الالتزام المتبادل بهذا الإنجاز الفريد للدبلوماسية".