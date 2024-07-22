ظریف: حکومة بزشکیان هی حکومة سلام وحکومة موجهة نحو الفرص

وأوضح وزير الخارجية الإيراني الأسبق ورئيس اللجنة الانتقالية للحكومة الجديدة، في تصريحات نشرتها موقع انتخاب: إذا أردنا اليوم تحقيق خطاب الدكتور بزشكيان، فهو يقوم على منهج مزدوج موجه نحو التهديد ونحو الفرص. إذا قمنا بتغيير الموقف الموجه نحو التهديد في التفاعل الداخلي والخارجي إلى التفاعل الموجه نحو الفرص عن طريق تغيير النهج، فقد وجدنا ضالتنا. إن الموقف الموجه نحو التهديد يعني النظر إلى شبابنا ونسائنا وشعبنا وخياراته على أنهم تهديد. وعندما نراهم كتهديد، فإننا سنفرض قيودا على الإنترنت وفرص انتخاب الشعب.

وصرح: هؤلاء (ويقصد الإيرانيين) هم الأشخاص الذين تحملوا العقوبات، وليس نحن، لذلك لا ينبغي لنا أن ننظر إليهم على أنهم تهديد. يجب أن ننظر إليهم على أنهم فرص. ولو لم تكن هذه الفرصة موجودة، لما رأينا هذه الزيادة في الجولة الثانية من الانتخابات. إن غياب الناخبين عن الجولة الأولى كان يحمل رسالة استياء. ومقابل هذه الرسالة يجب أن نتصالح مع الشعب ونعتذر منه ونتعاطف معه.

وأضاف: تبدأ العلاقات الدولية والداخلية بالهدنة، ثم تؤسس بالاعتذار، لتصل في نهاية المطاف إلى الصداقة.

وأكد ظريف: يجب علينا حتى أن نرى خصومنا كفرص. لقد تعرضت إيران للتهديدات مرات عديدة، لكننا حولناها إلى فرص في كثير من الأحيان. لا ينبغي لنا أن ننسى التهديدات التي نواجهها، لكن علينا أن نحولها إلى فرص.

وقال: إذا نظرنا إلى جيراننا باعتبارهم تهديداً، فسندخل معهم في منافسة عسكرية وسياسية ومدمرة. إن النظرة الموجهة نحو الفرص تؤدي إلى التقدم مع جيراننا. دعونا لا نستخدم مواردنا لمحاربة بعضنا البعض. يمكننا استخدام مرافق دول العالم. نحن بحاجة إلى الاستفادة من هذه الإمكانيات. من غير الصائب أن ننظر إلى كل ما يأتي من العالم على أنه تهديد وعدو.

وشدد رئيس اللجنة الانتقالية للحكومة الجديدة على ضرورة كسر سد الحواجز النووية ومجموعة العمل المالي للنجاح في الخلاص من الأزمات، قائلا: أولئك الذين يخافون من التفاوض لا يؤمنون بأنفسهم. الرؤية الموجهة نحو التهديد ناتجة عن قلة الثقة بالنفس. إن حكومة السيد بزشكيان هي حكومة سلام وحكومة موجهة نحو الفرص، ليست نحو التهديد. كل شيء يجب أن يكون فرصة بالنسبة لنا. لكي يصبح الناس فرصًا، يجب أن تعمل جميع الجهات في البلاد. لقد ارتكبنا جميعًا أخطاء، ولم يكن اللوم يقع على جانب واحد فقط. نحن جميعا بحاجة إلى إصلاح أنفسنا.

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