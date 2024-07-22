بمبادرة إیرانیة.. مناورات بحریة مشترکة بحضور الدول المطلة على بحر قزوین

وقال الكابتن عباس حسني، المتحدث باسم مناورات الإنقاذ والأمن البحري المشترك 2024 في بحر قزوين: سيتم إجراء هذه المناورات لأول مرة بمبادرة من إيران في بحر قزوين.

وأشار المتحدث باسم مناورات الإنقاذ والأمن في بحر قزوين كذلك إلى المراحل التي تم تصميمها في هذه المناورات وقال: بناءً على الخطط المخططة للوحدات المشاركة في هذه المناورات، سيتم تنفيذ عمليات مكافحة الحرائق والإنقاذ الجوي ونقل المصابين إلى الساحل بطائرات الهليكوبتر وسوف يطلقون النار على أهداف جوية وبحرية.

وأعلن عن التصوير الجوي والاستعراض للوحدات المشاركة في هذه المناورات المشتركة للإنقاذ والأمن في بحر قزوين 2024 كمرحلة أخرى من هذه المناورات وقال: بحر قزوين هو بحر السلام والصداقة، وعلى هذا الأساس، بالتعاون والإشراف على الدول الساحلية لبحر قزوين، نتطلع إلى زيادة التعاون مع البلدان الاخرى.

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