إیران تعین سفیراً لدى السودان بعد 8 سنوات من القطیعة

واستقبل البرهان ، اليوم الأحد في مقر إقامته ببورتسودان العاصمة الإدارية المؤقتة السفير حسيني، وتسلم منه أوراق اعتماده وفقاً للمراسم المعتادة لاعتماد أوراق السفراء.

وكانت الخرطوم قد قطعت في مطلع العام 2016 علاقتها الدبلوماسية مع طهران، وأمرت السفير الإيراني وقتئذ، شبيب جويجري، وطاقم السفارة بمغادرة السودان في غضون أسبوعين، وذلك تضامناً مع السعودية، بعد الاعتداء على السفارة السعودية في طهران وفي مواجهة ما سمته بالمخططات الإيرانية، كما استدعت السفير السوداني في طهران.

وقال وكيل الخارجية السودانية، حسين الأمين، في تصريح صحافي، عقب تسلم أوراق اعتماد السفير الإيراني، إن البرهان “رحب بالسفير الجديد للجمهورية الإسلامية الإيرانية وأكد متانة العلاقات بين السودان وإيران”، معتبراً أن تقديم السفير أوراق اعتماده يعد إيذاناً ببدء مرحلة جديدة في مسيرة العلاقات الثنائية بين البلدين.

من جانبه، قال السفير الإيراني إن تقديم أوراق اعتماده يأتي في إطار التوافق المشترك بين البلدين بشأن تبادل السفراء وترقية العلاقات الثنائية، وتعهد ببذل قصارى جهده من أجل تعزيز علاقات التعاون بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والسودان، مؤكداً أن طهران تدعم السيادة الوطنية ووحدة وسلامة الأراضي السودانية.

وكان وزير الخارجية السوداني السابق، علي الصادق علي، قام في فبراير/شباط الماضي بزيارة طهران في أول زيارة لمسؤول سوداني إلى إيران بعد قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عام 2016، ومنذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي حرص السودان على إعادة العلاقات الدبلوماسية مع إيران لضمان الحصول على دعم عسكري إيراني يساعده في حربه ضد قوات الدعم السريع التي اندلعت في أبريل/نيسان من العام الماضي، وحصل السودان فعلاً على طائرات مسيرة مكنت الجيش من إحراز تقدم في بعض جبهات القتال. وسمت الخرطوم عبد العزيز حسن صالح سفيراً للسودان لدى طهران، ومن المتوقع أن يغادر إلى هناك خلال الأيام المقبلة.

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