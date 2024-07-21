بزشکیان: فارضو العقوبات على إیران الیوم هم انفسهم کانوا یزودون عدونا بالأسلحة الکیمیائیة

وكتب الرئيس المنتخب مسعود بزشكيان مساء اليوم الاحد في حسابه على شبكة التواصل الاجتماعي X: نحن في ذكرى القصف الكيميائي على قرية زرده في كرمانشاه (غرب ايران).

وأضاف: "أولئك الذين يفرضون العقوبات على الشعب الإيراني اليوم بذرائع فارغة هم أنفسهم كانوا يزودون عدو ايران بالأسلحة الكيميائية".

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