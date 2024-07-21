بزشکیان: فارضو العقوبات على إیران الیوم هم انفسهم کانوا یزودون عدونا بالأسلحة الکیمیائیة
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قال الرئيس الايراني المنتخب: إن الذين يفرضون العقوبات اليوم على الشعب الإيراني بذرائع فارغة هم أنفسهم كانوا يزودون عدو ايران بالأسلحة الكيمياوية.
وكتب الرئيس المنتخب مسعود بزشكيان مساء اليوم الاحد في حسابه على شبكة التواصل الاجتماعي X: نحن في ذكرى القصف الكيميائي على قرية زرده في كرمانشاه (غرب ايران).
وأضاف: "أولئك الذين يفرضون العقوبات على الشعب الإيراني اليوم بذرائع فارغة هم أنفسهم كانوا يزودون عدو ايران بالأسلحة الكيميائية".