الرئيس بزشكيان يثني على ثقه الشعب وحماية قائد الثورة له

اضاف بزشكيان : انني اتقدم من سماحتكم بالشكر والتقدير من صميم القلب؛ فإن ثقة الشعب ودعمكم للحكومة في ايران، هو اكبر رصيد لنا جميعا في سياق تحقيق الانجازات المستقبلية، ونحن (بدورنا)، سنعمل جاهدين من أجل نجاح إيران.

واكمل الرئيس المنتخب : "بصوت موحد".. من اجل ايران.

وكان قائد الثورة الاسلامية، اكد في استقباله، اليوم الاحد، رئيس الجمهورية المنتخب ورئيس وأعضاء مجلس الشورى الاسلامي الـ12، بان "فوز ونجاح الرئيس المنتخب في إدارة البلاد هو انتصار للجميع".

ورأى سماحته، بانه "ينبغي على الجميع مساعدة الرئيس المنتخب لأداء واجباته تجاه الوطن، لان نجاحه في اداء مهامه وادارة البلاد والتنمبة الاقتصادية والقضايا الدولية والثقافية، هو نجاح وانتصار للجميع".

كما نصح الامام الخامنئي "الجميع بالتكاتف والتآزر، وبأن يكون هناك موقف موحد للحكومة ومجلس الشورى الاسلامي اتجاه القضايا المهمة من اجل المحافظة على الاستقرار الوطني وترسيخ التلاحم بين الشعب وتفويت الفرص على الاعداء".

endNewsMessage1