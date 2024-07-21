قائد الثورة: نجاح الرئیس والحکومة الجدیدة هو نجاح وانتصار للجمیع

ووفقا للموقع الرسمي لقائد الثورة الاسلامية، أكد قائد الثورة الاسلامية صباح اليوم خلال لقائه رئيس الجمهورية وأعضاء مجلس الشورى الاسلامي الـ12 انه يجب أن نؤمن بكل جوارحنا أن فوز ونجاح رئيس الجمهورية المنتخب في إدارة البلاد هو انتصار للجميع.

ورأى سماحته انه ينبغي على الجميع مساعدة الرئيس المنتخب في أداء واجباته تجاه الوطن، لان نجاحه في اداء مهامه وادارة البلاد والتنمبة الاقتصادية والقضايا الدولية والثقافية هو نجاح وانتصار للجميع، مضيفا انه يجب الاعتقاد بذلك من اعماق القلوب.

واضاف قائد الثورة الاسلامية بأنه يجب على الجميع التكاتف والتآزر وبأن يكون هناك موقفا موحدا للحكومة ومجلس الشورى الاسلامي في القضايا المهمة من اجل المحافظة على الاستقرار الوطني وتثبيت التلاحم بين الشعب وتخييب امال ومطامع الاعداء.

endNewsMessage1