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سياسة ٢٠ / ٠٧ / ٢٠٢٤ - ١٧:٤٩:٢١

انجاز عملیة انتشال المدمرة الایرانیة سهند من المیاه

المدمرة سهند التابعة لبحرية الجمهورية الاسلامية الايرانية، والتي انقلبت في المياه بينما كان يتم إصلاحها قبل أسبوعين تقريبا، في احد المرافئ الصناعية قبال ميناء بندر عباس (بمحافظة هرمزكان - جنوبي البلاد)، تم انتشالها من المياه بجهود الفرق الفنية والهندسية للبحرية الايرانية.