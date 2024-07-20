إیران… 150 مصابا بحمي الضنك ووزارة الصحة تحدد المحافظات الموبوءة

وتحدث عبد الرضا ميراوليائي، في مقابلة مع وكالة مع إيلنا، حول آخر المستجدات لمواجهة البعوضة المزعجة وحمى الضنك في البلاد: تسبب تغير المناخ في انتشار البعوض في بلدان مختلفة. وبالنظر إلى أن العديد من المناطق في البلاد تتمتع بظروف تسمح بانتشار البعوض وتكاثره، فقد تمكنا من رصد مكان تواجد البعوض الزاعج في بعض المحافظات.

وحمى الضنك، والتي تُعرف أيضًا باسم "حمى تكسير العظام"، لها أعراض مثل الحمى الشديدة والصداع وآلام الجسم وألم خلف العينين والغثيان والقيء وألم القلب والطفح الجلدي.

وبحسب ميراوليائي، يعاني الشخص المصاب في بعض الحالات من نزيف مخاطي، وفي هذه الحالة يحتاج إلى رعاية خاصة ودخول المستشفى.

وسبق أن ذكر مدير برنامج إدارة الأمراض المنقولة عن طريق “الزاعجة” في وزارة الصحة أن نسبة الوفيات بحمى الضنك تبلغ حوالي 2.5%. وقال إن معدل الوفيات هذا له علاقة كبيرة بموعد ذهاب المريض إلى المركز الطبي بعد إصابته والعلاج الذي يتم أخذها والطريقة أيضا.

endNewsMessage1