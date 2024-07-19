إنریكي مورا یشارك في حفل تنصیب رئیس إیران الجدید بزشكيان
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كتب لورانس نورمان، مراسل صحيفة "وول ستريت جورنال"، على تويتر أن إنريكي مورا، المسؤول عن السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، سيشارك في حفل تنصيب رئيس إيران المستقبلي مسعود بزشكيان.
كما أشار هذا المسؤول الأوروبي إلى مواقف الرئيس الإيراني المنتخب خلال الحملة الانتخابية وتأكيده على رفع العقوبات، واصفا بزشكيان بأن مواقفه "عقلانية نسبياً ".
وأعلنت مصادر إيرانية أن حفل تنصيب الرئيس مسعود بزشكيان سيقام يوم الثلاثاء في الـ 30 من تموز الحالي.