إنریكي مورا یشارك في حفل تنصیب رئیس إیران الجدید بزشكيان

كما أشار هذا المسؤول الأوروبي إلى مواقف الرئيس الإيراني المنتخب خلال الحملة الانتخابية وتأكيده على رفع العقوبات، واصفا بزشكيان بأن مواقفه "عقلانية نسبياً ".

وأعلنت مصادر إيرانية أن حفل تنصيب الرئيس مسعود بزشكيان سيقام يوم الثلاثاء في الـ 30 من تموز الحالي.

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