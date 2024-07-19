طهران تعلن حل جزء من قضایاها مع الوکالة الدولیة للطاقة الذریة

تصريحات اسلامي هذه، نقلها المتحدث باسم لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الاسلامي "ابراهيم رضائي"، في حوار مع الوكالات؛ حيث تطرق الى وقائع اليوم الثاني لزيارة اعضاء اللجنة لمدينة مشهد المقدسة (شرقي البلاد).

ولفت رضائي، الى حضور رئيس منظمة الطاقة النووية الايرانية اجتماع اللجنة النيابية في مشهد اليوم، مبينا ان اسلامي قدّم خلال الاجتماع تقريرا حول نشاطات واجراءات المنظمة الوطنية بهدف تفعيل دور الصناعة النووية في خدمة البلاد.

كما تحدث رئيس منظمة الطاقة النووية، بحسب المسؤول البرلماني، عن قانون الاجراء الستراتيجي الذي كان قد سنّه البرلمان الايراني بهدف صون المصالح النووية للشعب الايراني؛ قائلا : ان هذا القانون دفع بالمنظمة الوطنية لمواصة مسارها بمزيد من الاقتدار.

وفي اشارة الى محطة بوشهر النووية (جنوبي البلاد)، اكد مساعد رئيس الجمهورية، بان هذه المحطة تتصدر رابطة المحطات النووية في العالم، وقد ساهمت لحد اليوم في توفير ما يبلغ 104 ملايين برميل من استهلاك النفط الخام في البلاد.

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