طهران: حان الوقت لکي یثبت العراق أخوته لإیران

وأشار علي رضا سليمي إلى ضرورة الإفراج عن الأموال المحظورة في العراق والبالغة 6 مليارات دولار، وقال: يعلم العراقيون جيدا أن إيران هي من ساعدهم في الشدائد، لذلك عليهم ألا يتفاعلوا مع أمريكا بطريقة تضر ببلادنا، فهي طعنت بهم عدة مرات في الظهر وسعت إلى تقسيم بلادهم ونشرب الإرهاب والحروب الأهلية فيها.

وأضاف: اقتصاديا، اتخذت إيران خطوة نحو التبادل التجاري مع العراق بمنظور تنموي ووقفت بجانب العراقيين خاصة عندما كانوا بحاجة إلى الكهرباء والغاز. لذلك، من الضروري أن يتعاون الجانب العراقي بشكل كامل مع إيران في هذا الصدد للإفراج عن الأصول الإيرانية.

وفي الختام أكد المتحدث باسم البرلمان الإيراني أن “إيران وقفت إلى جانب العراق أثناء فترة الحرب بطلب من قيادة هذا البلد نفسه، وقال: بالتالي، يجب على العراقيين ألا يسمحوا لدول مثل الولايات المتحدة بالتدخل في مجال العلاقات الثنائية بين العراق وإيران وأن تصبح عائقاً أمام الإفراج عن الأموال الإيرانية.

وأعلن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، في بيان، أنه أجرى مشاورات مع معاونة وزير الخارجية الأميركي في واشنطن بشأن الإفراج عن الأصول الإيرانية المحتجزة في بلاده.

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