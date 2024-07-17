كنعاني: الولایات المتحدة تستخدم الدولار للهیمنة أحادیة الجانب على العالم

وأعاد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية في حديث لوكالة "روسيا اليوم"، إلى الأذهان، "اتفاقية العملة التي تم إبرامها مؤخرا بين روسيا وإيران، لضمان سيولة العملات الوطنية في المعاملات التجارية"، مشيرا إلى أن "الجانب الإيراني، اقترح استخدام نفس الآلية على مستوى دول مجموعة بريكس".

وشدد المتحدث على أن "دول بريكس، تمتلك القدرة والإمكانيات اللازمة، لترويج مبدأ التعددية القطبية وتعزيزه، والعالم كله سئم بالفعل من الأحادية الغربية".

وتتجه مجموعة بريكس، إلى توسيع المدفوعات غير المرتبطة بالدولار، حيث تسعى دول المجموعة للابتعاد عن منظومة المراسلات المصرفية "سويفت"، التي تسيطر عليها الولايات المتحدة.

ومن الأهداف الرئيسية لدول مجموعة "بريكس" هو الابتعاد عن الدولار واستخدام العملات الوطنية في التعاملات التجارية.

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