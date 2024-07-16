إیران تنتقد العقوبات المفروضة وتحمل واشنطن وحلفائها المسؤولیة

و انتقد باقري خلال اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة سياسات الولايات المتحدة وحلفائها ضد بلاده، قائلا :«يجب أن تتحمل أمريكا وحلفاؤها الغربيون، الذين ينفذون تلك العقوبات، المسؤولية عن الدمار والموت والمعاناة التي لا نهاية لها للدول الخاضعة للعقوبات، بما في ذلك شعب بلدي».

وقال :«إن النهج الرئيسي للسياسة الخارجية سيكون فتح آفاق جديدة وتوسيع العلاقات الودية بشكل شامل مع الحكومات الأخرى على أساس الحوار والتعاون والمساواة والاحترام المتبادل.

وأضاف وزير الخارجية :«إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، إذ تؤكد على هذا الأمر، وترحب بأي مبادرة لتعزيز التعددية وزيادة احترام القانون الدولي وتحقيق أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة. إن تعددية الأطراف هي المفتاح الرئيسي للتعامل مع التهديدات والتحديات العالمية».

وعبر عن اعتقاده أن هذه هي الطريقة الوحيدة لتهيئة بيئة آمنة وعادلة وشاملة حتى تتمكن جميع الدول من الاستفادة من النمو المستدام والسلام.

endNewsMessage1