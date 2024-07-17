اقامة مراسم العزاء الحسیني في لیلة الحادی عشر من محرم بحضور قائد الثورة

وحضر هذه المراسم عدد من كبار المسؤولين من بينهم الرئيس المنتخب مسعود بزشكيان ورئيس السلطة القضائية حجة الاسلام غلام حسين محسني اجئي وقائد الحرس الثوري اللواء حسين سلامي وقائد قوى الامن الداخلي العميد محمد رضا رادان وعضو مجمع تشخيص مصلحة النظام محسن رضائي وحشد من المواطنين.

وتليت في هذه المراسم مراثي حسينية حول واقعة كربلاء ومصائب اهل البيت (ع) في يوم عاشوراء.

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