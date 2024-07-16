طهران تبدی انفتاحها على استئناف مفاوضات النووي مع واشنطن

وقال كني لمجلة "نيوزويك" Newsweek، في مقابلة نشرت، ان "طهران لا تزال منفتحة على استئناف المفاوضات مع واشنطن بشأن استعادة المشاركة المتبادلة في الاتفاق النووي".

فقد بدأت المفاوضات غير العلنية بين الجانبين بوساطة عُمانية في أغلب الأحيان، والتي لم يتم إطلاع عامة الناس وحتى بعض أطراف النظام الإيراني على تفاصيلها الكاملة.

وتضاربت الأنباء حول مصير المفاوضات بعد تحطم مروحية رئيسي والوفد المرافق له في 19 ايار، ففي الوقت الذي أكد وزير الخارجية الإيراني بالإنابة باقري كني استمرارها، نفت الخارجية الأميركية ذلك، مؤكدة توقفها.



فيما حاول مساعد وزير الخارجية السابق وكبير المفاوضين النوويين السابق، ووزير خارجية إيران بالإنابة في الوقت الراهن علي باقري كني، الحفاظ على الخيط الذي نسج من قبل الجانبين، نفت الولايات المتحدة رسمياً، السبت، استمرار الاتصال ب‍طهران، قائلة: "منذ أكثر من شهرين لم نتفاوض أو نتبادل الرسائل مع إيران"، حسب مسؤول في الخارجية الأميركية في تصريح لـ"بي بي سي" BBC.



جاء هذا النفي ردا على تصريحات لوزير الخارجية الإيراني بالإنابة باقري كني، الذي أكد، الأربعاء الماضي، عدم انقطاع المفاوضات غير المباشرة مع أميركا بعد إستشهاد الرئيس رئيسي وعبد اللهيان.

endNewsMessage1