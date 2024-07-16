طهران: الاتهامات حول دور إیران في محاولة اغتیال ترامب لا أساس لها من الصحة ومغرضة

وصرحت ممثلية الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الأمم المتحدة في نيويورك اليوم الثلاثاء بالتوقيت المحلي ردا على التقارير المزعومة حول دور إيران في اغتيال ترامب: هذه الاتهامات مغرضة ولا أساس لها من الصحة.

واضافت: من وجهة نظر الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ترامب مجرم يجب أن يحاكم ويعاقب في المحكمة لأنه أمر باغتيال القائد (قاسم) سليماني.

وتابعت: إيران اختارت المسار القانوني لمحاسبته.

يذكر ان قناة "سي إن إن" التلفزيونية الأميركية، زعمت الثلاثاء، أن جهاز الاستخبارات الاميركي اكتشف خطة محتملة لإيران لقتل الرئيس السابق دونالد ترامب، خلال الأسابيع الأخيرة.

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