جمهوریة أذربیجان تعید فتح سفارتها في طهران

واستأنفت سفارة جمهورية آذربيجان في طهران عملها بعد انقطاع دام اكثر من سنة.

واعلنت وزارة خارجية جمهورية أذربيجان، انه عقب المفاوضات بين هذا البلد والجمهورية الإسلامية الإيرانية، استأنفت سفارة جمهورية أذربيجان في طهران عملها.

وبحسب إعلان وزارة خارجية جمهورية أذربيجان، عاد السفير والطاقم الدبلوماسي الاذربيجاني إلى إيران خلال اليومين الماضيين.

هذا وتلتزم الجمهورية الإسلامية الإيرانية دائما بلعب دور فعال في استقرار وأمن منطقة القوقاز، وفي هذا الاتجاه تؤكد على تطوير علاقاتها مع دول هذه المنطقة.

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