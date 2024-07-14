قادة حرس الثورة الاسلامیة یلتقون الرئیس الایراني المنتخب

واستقبل الرئيس المنتخب، اليوم القائد العام لحرس الثورة، اللواء حسين سلامي، وقائد فيلق القدس، العميد إسماعيل قاآني، وقائد القوات البرية لحرس الثورة، العميد محمد باكبور، وقائد القوات البحرية لحرس الثورة، الأدميرال تنكسيري، وقائد القوات الجوفضائية لحرس الثورة، العميد اميرعلي حاجي زاده.

ونشر الرئيس المنتخب عقب هذا اللقاء رسالة عبر حسابه على موقع ايكس وكتب فيها:

خلال لقاء اليوم مع إخوتي الأعزاء في حرس الثورة، تلقيت راية العتبة المقدسة للإمام الحسين(عليه السلام) هدية منهم... حمل راية أحرار العالم اليوم وقع على عاتقنا. لنكون مثل حامل هذه الراية في كربلاء ابى الفضل العباس(ع)، يجب ان نلتزم بالعدل والوفاء والتضحية والأدب.

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