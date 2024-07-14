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سياسة ١٤ / ٠٧ / ٢٠٢٤ - ٠٨:٠٠:٥٦

إقامة اللیلة الثانیة من مراسم العزاء الحسیني بحضور قائد الثورة

اقيمت مساء يوم السبت الليلة الثانية من مراسم عزاء سيد الشهداء الامام أبي عبدالله الحسين (ع) في حسينية "الامام الخميني (رض)" بحضور سماحة قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي خامنئي.