إقامة اللیلة الثانیة من مراسم العزاء الحسیني بحضور قائد الثورة
معرف الأخبار : ۱۵۰۴۹۸۴
اقيمت مساء يوم السبت الليلة الثانية من مراسم عزاء سيد الشهداء الامام أبي عبدالله الحسين (ع) في حسينية "الامام الخميني (رض)" بحضور سماحة قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي خامنئي.
وافتتحت المراسم التي جرت بحضور قائد الثورة الاسلامية وعدد من كبار المسؤولين بتلاوة آيات من الذكر الحكيم .
وقام حجة الاسلام طباطبائي نجاد بقراءة الماتم الحسيني قبل ان يقرا الرادود مجيد بني فاطمة مراثي حسينية وذكر مصائب ابي الاحرار (ع) واهل البيت (ع).