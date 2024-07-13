إیران تقترح تشکیل شبکة المعلومات لمجموعة البریکس

یذکر أن المتحدث باسم الخارجية الايرانية "ناصر كنعاني" قد وصل الى روسيا قبل یومین للمشاركة في اجتماع المتحدثين الرسميين لوزارات خارجية الدول الاعضاء في مجموعة البريكس الذي عقد أمس الجمعة في موسكو.

وناقش المشاركون في هذا الاجتماع دور الاعلام في تعزيز المكانة الدولية لمجموعة البريكس وانشاء منصة معلوماتية مشتركة وتنسيق مواقف الدول الاعضاء والترويج لمبادىء واهداف المجموعة والاعداد لقمة المجموعة القادمة في كازان في تشرين الاول/اكتوبر 2024.

وقدم ناصر كنعاني في اجتماع رؤساء دوائر الإعلام والمتحدثين الرسميين لوزارات خارجية الدول الاعضاء في مجموعة البريكس بموسكو، وجهات نظر الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشأن جدول أعمال هذا الإجتماع بشأن قضايا مثل العمل الجماعي لوسائل الإعلام في الدول الأعضاء في البريكس لتعزيز الموقف الدولي لهذه المجموعة وتعميق العلاقات بين وسائل الإعلام الوطنية في الدول الأعضاء بهدف خلق إطار لمنصة معلوماتية مشتركة واستخدام قدرات الدبلوماسية الرقمية وقدرات الذكاء الاصطناعي في الدبلوماسية العامة والسياسة الخارجية ومكافحة تدفق الأخبار الكاذبة والمعلومات المضللة.

وشدد كنعاني في كلمته على ضرورة إنشاء شبكة معلومات البريكس من أجل إعلام وتبادل المعلومات بين الدول الأعضاء في هذه المجموعة وقال: إن مواجهة التيارات المناهضة للنشاط الإعلامي الحر للدول الأعضاء في هذه المجموعة والتعامل مع الحملات الإخبارية المضللة والمزيفة ومواجهة الآثار السلبية للعقوبات الأحادية والتدابير القسرية الانفرادية ضد الدول الأعضاء من خلال إعلام الجوانب المختلفة لتأثير العقوبات، وخاصة الجوانب المتعلقة بحقوق الإنسان يمكن أن تكون إحدى وظائف شبكة المعلومات هذه.

endNewsMessage1