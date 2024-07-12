ناقلة نفط محتجزة لدى إیران منذ عام تتحرک تجاه المیاه الدولیة
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كشفت بيانات تتبع السفن الصادرة عن مجموعة بورصة لندن أن ناقلة نفط ترفع علم جزر مارشال واحتجزتها إيران قبل أكثر من عام كانت متجهة إلى المياه الدولية.
وكان الجيش الإيراني قد صعد على متن الناقلة “أدفانتج سويت” المستأجرة من قبل شركة شيفرون في خليج عمان في أبريل/نسيان 2023 بعد أن زُعم أنها اصطدمت بقارب إيراني.
ومن جهته، أفاد متحدث باسم الخارجية الأميركية بأن وزارة الخارجية ترحب بالتقارير التي تفيد بالإفراج عن الناقلة وتدين مرة أخرى احتجاز النظام الإيراني غير القانوني للسفينة من المياه الدولية.
وفي مارس/آذار الماضي، دعت وزارة الخارجية الأميركية إلى الإفراج الفوري عن الناقلة.