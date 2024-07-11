العمید قاآني یزور مناطق في جبهة المقاومة ویلتقی عددا من کبار قادتها

وزار قائد فيلق القدس في حرس الثورة الاسلامية، العميد اسماعيل قاآني، مناطق في جبهة المقاومة والتقي عددا من كبار قادتها.

وخلال الزيارة اكد العميد قاآني لكبار قادة المقاومة استمرار دعم إيران للمقاومة في كفاحها ضد الكيان الصهيوني.

واشار العميد قاآني إلى أنّ دعم المقاومة الفلسطينية هو من السياسات الاستراتيجية والثابتة للجمهورية الإسلامية.

من جهتهم اعرب قادة المقاومة عن تقديرهم الدعم الشامل الذي تقدمه الجمهورية الإسلامية في إيران.

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