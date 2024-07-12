سفارة جمهوریة أذربیجان تستانف نشاطها في طهران قریبا

وقال مساعد وزير الخارجية مجتبى دميرجي لو "نتوقع إعادة فتح سفارة جمهورية أذربيجان خلال 15 إلى 20 يومًا القادمة."

واضاف مساعد وزير الخارجية ، في تصريح صحفي، إن سفير جمهورية اذربيجان سيبدأ أيضًا أنشطته في طهران.

وقال دميرجي لو أيضًا أننا نتوقع من الحكومة الايرانية الجديدة أن تولي اهتمامًا خاصًا لمنطقة جنوب القوقاز ونرى آفاقا مشرقة لتنمية العلاقات معها.

وزار نائب وزير خارجية جمهورية أذربيجان سمير شريف مؤخرا طهران والتقى بوزير الخارجية الايراني بالوكالة علي باقري.

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