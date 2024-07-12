ایران والعراق یؤکدان على اتخاذ الترتیبات اللازمة لأربعینیة الامام الحسین (ع)

وخلال تفقده معبر شلمجة الحدودي في محافظة خوزستان جنوب غرب ايران صباح اليوم الجمعة بحضور وزير الداخلية العراقي ""عبد الأمير الشمري " ومحافظي خوزستان والبصرة، صرح وزير الداخلية الإيراني "أحمد وحيدي" بأنه تم إعداد الترتيبات اللازمة لتسهيل حركة زوار الأربعين الحسيني هذا العام بطريقة أكثر ملاءمة مما كانت عليه في الماضي.

وشكر وحيدي الحكومة العراقية على الاهتمام الجاد بمراسم الأربعين وحل المشاكل في هذا الصدد، كما ثمّن جهود الشعب العراقي في السنوات القليلة الماضية على حسن الضيافة لزوار الاربعين الحسيني والتي تؤنس الزوار ولا تشعرهم بالغربة.

ولفت وزير الداخلية الايراني الى انه اليوم قد تمت زيارة الحدود ومدينة البصرة وتم اتخاذ القرارات الجيدة لتسهيل حركة زوار العتبات المقدسة.

وبيّن أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإحياء مراسم الأربعينية هذا العام بشكل جيد، لافتا الى انه لن تكون هناك مشاكل على صعيد الهلال الأحمر والنقل والصحة هذا العام.

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