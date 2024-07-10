بزشکیان: الأولویة القصوى للسیاسة الخارجیة الإیرانیة توسیع التعاون مع الجیران

وكتب بزشكيان في مقاله أن بلاده "ستعمل على الارتقاء بالعلاقات الثنائية معها على أساس الاحترام المتبادل للسيادة الوطنية ووحدة أراضي الدول، إذا ما أبدت دول المنطقة تعاوناً نشيطاً وثنائياً". ودعا إلى "إنشاء نظام تعاون وأمن جماعي بين الدول المتجاورة"، فذلك، بحسب تعبيره، ما يتطلّبه السلام والاستقرار المستدامان في منطقة الخليج الفارسي والتصدّي للتهديدات المختلفة".

وجّه الرئيس الإيراني المنتخب تحية باسم بلاده للصمود الأسطوري للشعب الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية في غزة بوجه العدوان الوحشي للمحتل الصهيوني

واستهلّ بزشكيان مقاله الذي يعدّ أول إطلالة إعلامية منه على الخارج بالقول: "في بداية عهدي رئيساً للجمهورية الإسلامية الإيرانية، أودّ أن أخاطب أخواتنا وإخواننا وجيراننا في المنطقة، لكي نخطو معاً على طريق الحوار البناء وتعزيز التعاون والتضامن بين شعوب المنطقة ودولها". وشدّد على أن "الحوار العميق والبنّاء والهادف لتأسيس التعاون على مختلف الأصعدة والمجالات هو السبيل الوحيد لاجتياز التحدّيات والاضطرابات الراهنة". وأضاف: "من شأن هذا السبيل أن يحقق الاستقرار والأمن المستداميْن، ويتيح لشعوب المنطقة الاستفادة من مواهبها وثرواتها".

وأوضح بزشكيان في مقاله أن "لإيران وجيرانها العرب والمسلمين مواقف ومصالح مشتركة في كثيرٍ من القضايا الدولية والإقليمية". وأضاف: "نحن جميعاً نرفض احتكار قوى محدّدة ومعيّنة قرارات العالم، كما نرفض تقسيم العالم والاستقطاب على أساس مصالح القوى العظمى". وأعلن استعداد بلاده للمشاركة في مشاريع التنمية الاقتصادية وتنمية البنى العمرانية وممرّات النقل بين دول الجوار، كما أنها مستعدّةٌ أيضا لإشراك هذه الدول في ممري "الشمال ـ الجنوب" و"الشرق ـ الغرب" داخل أراضيها. وكتب: "إن شعوب المنطقة تستحقّ أن تحظى بالتنمية الاقتصادية والرخاء الاجتماعي، فعلى الحكومات مساعدة بعضها بعضاً لأجل الازدهار والتقدّم".

بزشكيان أكد في مقاله الذي يعدّ أول إطلالة إعلامية منه على الخارج أن الأولوية القصوى للسياسة الخارجية الإيرانية توسيع التعاون مع الجيران

ووجّه الرئيس الإيراني المنتخب تحية باسم بلاده لـ"الصمود الأسطوري للشعب الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية في غزة بوجه العدوان الوحشي للمحتل الصهيوني". وكتب إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية "تؤكد إيمانها بأن الأمن والاستقرار في المنطقة لن يتحققا إلا بالاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في ممارسة المقاومة الشاملة سبيلا للتحرّر من الاحتلال، وتأمين حقوقه الطبيعية والبديهية، وخصوصاً الاستقلال وحقّ تقرير المصير وإنهاء الاحتلال والتمييز العنصري والإبادة الجماعية وإرهاب الدولة الصهيونية.

وفي رسالة منه يبعثها إلى حكومات دول الجوار، كتب بزشكيان أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعتبر قوّةَ جيرانها قوّةً لها، وترى أنه لا ينبغي أن يعزّز الجيران قدراتهم على حساب الآخرين". ومن دون إشارة منه إلى ما يعتزمه بشأن ملف البرنامج النووي الإيراني، كتب الرئيس المنتخب أن السلاح النووي للكيان الصهيوني يشكل "تهديداً للمنطقة والسلام والأمن الدوليين"، الأمر الذي "يفرض على دول المنطقة والعالم، التعاون لأجل شرق أوسط خال من أسلحة الدمار الشامل".

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