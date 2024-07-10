الرئیس الایراني المنتخب یؤدي الیمین الدستوریة 30 یولیو

وصرح عضو هيئة رئاسة مجلس الشورى الاسلامي الايراني "مجتبى يوسفي" لإرنا اليوم الاربعاء، ان هذه المراسم ستقام بحضور رئيس السلطة القضائية حجة الاسلام" غلام حسين ايجئي" وشخصيات محلية بالاضافة الى ضيوف اجانب من دول مختلفة.

وكان مسعود بزشكيان قد انتخب رئيسا للجمهورية الاسلامية الايرانية في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الايرانية التي جرت يوم الجمعة 5 تموز/يوليو في انحاء البلاد وفي نحو 100 دولة في العالم.

وبعد نيله غالبية اصوات المقترعين اصبح بزشكيان الرئيس التاسع للجمهورية الاسلامية الايرانية.

endNewsMessage1