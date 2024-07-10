مادورو مهنأ بزشکیان: سنواصل تعزیز التعاون والعلاقات الاستراتیجیة

هنأ الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، امس الثلاثاء، الرئيس المنتخَب للجمهورية الإسلامية الإيرانية، مسعود بزشكيان.

وأكّد مادورو لبزشكيان، خلال اتصالٍ هاتفي، "علاقة الأخوة بين البلدين".

وأعرب الرئيسان عن رغبتهما في "مواصلة العمل معاً لتعزيز العلاقة الاستراتيجية طويلة الأمد، والتزام عقد اجتماع رفيع المستوى، ومواصلة التعاون وخطط التنمية المشتركة بين فنزويلا وإيران".

وقبل أيام، هنّأت فنزويلا الشعب الإيراني على الالتزام، الذي أظهره تجاه ديمقراطية بلاده، والذي عبّر عنه في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، والتي منحت الفوز لبزشكيان برئاسة الجمهورية.

يُشار إلى أنّ بزشكيان فاز في إنتخابات الرئاسة الإيرانية، في دورتها الثانية، بعد حصوله على 16,384,403 أصوات (53.6%)، في مقابل 13,538,179 صوتاً للمرشح سعيد جليلي (44.3%).

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