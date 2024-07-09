الرئیس المنتخب یثمّن المشارکة الحماسیة للشعب الایراني في انتخابات الرئاسة
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اشاد رئيس الجمهورية الاسلامية المنتخب "مسعود بزشكيان"، بالمشاركة الحماسية التي سجلها الشعب الايراني في الدورة الـ 14 للانتخابات الرئاسية؛ موجها خطابه للمواطنين بالقول : انني سوف لن ادعكم وحيدين، فلا تتركوني وحيدا.
وبعث الرئيس المنتخب برسائل هاتفية الى عموم المواطنين اليوم الثلاثاء، مثمنا فيها مشاركتهم الحماسية في الرئاسيات الـ 14.
واضاف بزشكيان عبر رسائله الهاتفية للشعب الايراني اليوم : انني اعبّر، من صميم القلب، عن تقديري على حضوركم وتضامنكم المميّز، وسوف ابذل جهدي لاكون جديرا بالحفاظ على هذه الامانة، كما لن ادّخر جهدا في سبيل الوطن.
وتابع : معا بدأنا مسيرة جديدة نحو التغيير؛ فالنجاح غير ممكن بدون دعمكم ومساعدتكم.