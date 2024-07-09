أمیرکا لیست مستعدة لاستئناف المحادثات النوویة مع إیران

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، جون كيربي، إن الولايات المتحدة ليست مستعدة لاستئناف المحادثات النووية مع إيران في ظل الرئيس الجديد.

من جهتها، قالت الخارجية الأميركية، الإثنين، إنها لا تتوقّع أي تغيير في سياسة إيران بعد انتخاب بزشكيان، معتبرة أن هذا التطوّر لا يعزز احتمالات استئناف الحوار.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر في تصريح للصحافيين «لا نتوقّع أن يقود هذا الانتخاب إلى تغيير جوهري في توجهّات إيران وسياساتها».

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