بوتین یجري اتصالاً هاتفیاً بالرئیس المنتخب بزشکیان

وبحسب بيان صادر عن الكرملين اليوم الاثنين، فقد اجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتین والرئيس الإيراني المنتخب مسعود بزشکیان محادثة هاتفية اكدا خلالها استمرار الاتصالات والتعاون بين البلدين

واضاف الكرملين ان بوتين وبزشكيان يعربان عن ارتياحهما للمستوى العالي من علاقات حسن الجوار ويؤكدان استعدادهما لمواصلة العمل

وهنأ بوتين مجداد مسعود بزشكيان على فوزه في الإنتخابات الرئاسية الإيرانية وتمنى له النجاح في مهامه.

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