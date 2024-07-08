بزشکیان ردا على تهنئة السید نصر الله: دعم المقاومة سیستمر بکل قوة
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كتب الرئيس الايراني المنتخب مسعود بزشكيان في رسالة إلى الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، إن إيران دعمت دوما مقاومة شعوب المنطقة ضد الكيان الصهيوني غير الشرعي.
واضاف الرئيس الايراني المنتخب إن دعم المقاومة له جذوره في السياسات المبدئية للجمهورية الإسلامية الإيرانية وقيم الإمام الراحل (ره) وتوجيهات قائد الثورة الاسلامية وسيستمر بقوة.
وتابع قائلا : إنني على يقين من أن حركات المقاومة في المنطقة لن تسمح لهذا الكيان بمواصلة سياساته التحريضية والإجرامية ضد الشعب الفلسطيني المظلوم وشعوب المنطقة الأخرى.
وختم السيد بزشكيان بالقول : أشكركم على دعواتكم الصادقة لي، وأسأل الله العلي القدير لكم المزيد من الرفعة والعزة، ولشعب لبنان الرخاء والتقدم، والعون الإلهي لأبطال المقاومة المجاهدين.