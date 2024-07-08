الرئیس الإیراني المنتخب یتولي مهامه في أوائل أغسطس

وقد حدد مجتبى يوسفي، عضو في مجلس رئاسة البرلمان الإيراني، الجدول الزمني للهيئة التشريعية لتأكيد أعضاء مجلس الوزراء المقترحين من قبل بزشكيان في مقابلة مع وكالة أنباء (إيرنا).

وأشار إلى أنه من المقرر أن يتم إقامة حفل التنصيب في 4 أو5 أغسطس بعد ذلك سيكون أمام بزشكيان 15 يوما لتقديم قائمة بالوزراء المقترحين للحصول على موافقة البرلمان.

ولفت أيضا إلى أن الجلسات البرلمانية للتصويت على الثقة ستبدأ في وقت لاحق من شهر أغسطس. وأكد على أنه في يوم 21 يوليو، ستعقد مشاورات علنا وسيتم التصويت على استقالة بزشكيان من منصبه الحالي كنائب في طهران.

وقد أُعلن فوز بزشكيان، إصلاحي ووزير الصحة السابق، بالانتخابات الرئاسية الإيرانية ليصبح رئيسا جديدا لإيران يوم السبت، عقب انتهاء جولة الإعادة أمام سعيد جليلي، كبير المفاوضين السابقين في المحادثات النووية الإيرانية مع القوى العالمية، حيث حصل بزشكيان على 16384403 صوتا مقابل 13538179 صوتا لجليلي.

وتمت إعادة جدولة الانتخابات الرئاسية الـ14 في إيران ، التي كان من المقرر إجراؤها في البداية في عام 2025، بعد إستشهاد الرئيس السابق إبراهيم رئيسي والوفد المرافق له في حادث تحطم طائرة مروحية في 19 مايو.

وفي الوقت نفسه، أكد المجلس الدستوري الإيراني يوم الأحد صحة نتائج الانتخابات في الجولة الثانية، وذلك وفق ما أعلنه المتحدث باسمه هادي طحان نظيف في مقابلة متلفزة مع شبكة "أي أر أي بي" التي تديرها الدولة. وأفاد أيضا بأن المجلس، المسؤول عن الإشراف على العملية الانتخابية، لم يتلق أي شكاوى أو اعتراضات تتعلق بنتائج الانتخابات.

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