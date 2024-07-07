مخبر یلتقی الرئیس الإیراني المنتخب بزشكيان
معرف الأخبار : ۱۵۰۲۳۸۹
قام القائم بأعمال الرئيس الإيراني السابق الشهيد ابراهيم رئيسي، بزيارة الرئيس الجديد المنتخب وقدم له تقريرا عن آخر مستجدات القضايا التنفيذية والشؤون الجارية للبلاد.
وخلال هذا اللقاء أطلع المخبر، بزشكيان، على آخر مستجدات شؤون البلاد الراهنة في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية.
كما كرم الرئيس المنتخب في هذا اللقاء ذکری الشهيد رئيسي، مثمنا جهود ومجهودات أعضاء الحكومة في الفترة التي تلت استشهاد الرئيس، وخاصة تصرفات الرئيس بالنيابة لإدارة شؤون البلاد وأعمالها وإجراء الانتخابات الرئاسية دون أية عقبات خلال فترة زمنية قصيرة.