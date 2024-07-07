إیران توجه رسالة احتجاجا الى مجلس الامن على خلفیة ادعاءات الجامعة العربیة المزیفة

وفي أعقاب ادعاءات الجامعة العربية ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، أرسل أمير سعيد إيرواني، السفير والممثل الدائم لجمهورية إيران الإسلامية لدى الأمم المتحدة، رسالة إلى مجلس الأمن.

وفي هذه الرسالة، أدانت جمهورية إيران الإسلامية بشدة ورفضت بشكل قاطع الاتهامات الظالمة التي لا أساس لها ضد سيادتها وسلامة أراضيها، والتي أثيرت في الفقرة 11 من بيان جامعة الدول العربية، واعتبرت هذا الإجراء انتهاكا واضحا. وتدخل غير عادل في الشؤون الداخلية لبلادنا.

وتضيف هذه الرسالة: إن هذا الإجراء لا يتعارض فقط مع روح حسن الجوار، ولكنه يشكل أيضا انتهاكا واضحا للمبادئ الأساسية للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وخاصة مبادئ المساواة في السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول. وتؤكد جمهورية إيران الإسلامية مرة أخرى سيادتها غير القابلة للجدل على جزر أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى الإيرانية في الخليج الفارسي.

كما أدانت جمهورية إيران الإسلامية بشدة استخدام اسم مزيف للخليج الفارسي في الفقرتين 11 و 16 من البيان المذكور، واعتبرت ذلك غير مقبول.

وأكدت جمهورية إيران الإسلامية أن "الخليج الفارسي" هو الاسم الجغرافي القانوني والصحيح الوحيد لهذه المنطقة المائية التي تم استخدامه منذ العصور القديمة. جميع منظمات رسم الخرائط العالمية الرسمية تعترف وتحترم هذه المنطقة البحرية باسم "الخليج الفارسي".

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