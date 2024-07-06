الرئيس الإيراني المنتخب مسعود بزشكيان يتلقى التهاني من المسؤولين الدوليين

وتقدم الرئيس الباكستاني “آصف علي زرداري”، المهنئين بمناسبة فوز بزشكيان في الانتخابات الرئاسية الإیرانیة، وأعرب عن أمله في أن تصبح العلاقات بين البلدين الشقيقين أقوى في الفترة الجديدة.

وقال آصف علي زرداري في رسالة وجهها إلى مسعود بزشکیان: أهنئك من أعماق قلبي بانتخابك رئيسا جديدا لإيران.

وأضاف: تربط بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وباكستان علاقات أخوية ونأمل أن تتعزز علاقاتنا خلال فترة رئاستكم.

وأكد زرداري أنه يتطلع إلى التعاون مع الرئیس المنتخب للشعب الإيراني من أجل السلام والازدهار في المنطقة.

کما هنأ رئيس المجلس الوطني الباكستاني “سردار اياز صادق”، مسعود بزشکیان، بمناسبة انتخابه رئيسا جديدا للجمهورية الإسلامية الإيرانية، قائلا إن انتخاب بزشکیان رئيسا للجمهورية في ايران دليل على الثقة القوية التي يكنها الشعب الإيراني تجاهه.

وأصدر سردار أياز صادق، صباح اليوم، بيانا هنأ فيه مسعود بزشيكيان بفوزه في الانتخابات الرئاسية الإيرانية وتمنى له النجاح.

وأضاف أن السيد بزشکیان شخص ذكي ومقتدر وشخص سياسي صديق للشعب، وإن انتخابه یدل علی الثقة القوية التي يكنها الشعب الإيراني تجاهه.

وأكد أهمية العلاقات الثنائية مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وقال: نحن واثقون من أن العلاقات بين البلدين ستتعزز أكثر في الفترة الجديدة.

الرئيس السوري بشار الأسد

هنأ الرئيس السوري بشار الأسد في برقية الرئيس الإيراني المنتخب مسعود بزشكيان بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية.

وقال الرئيس السوري في البرقية، أبارك لكم ثقة الشعب الإيراني العزيز، وأبارك للجمهورية الإسلامية الإيرانية قيادةً وشعباً نجاح العملية الانتخابية، متمنياً لكم السداد والتوفيق في كل ما يحفظ أمن إيران واستقراراها ومنعتها. وأضاف، إن بلادكم المنيعة كما كانت على الدوام، هي إحدى أهم الدول التي نحرص على أن تكون العلاقة معها في أوجها لأن هذه العلاقة تستند إلى جذور رسخت عبر عقود من الاحترام المتبادل والفهم المشترك والمبادئ الثابتة، التي لطالما تمسكت بها سورية وإيران. وتابع، سنعمل معكم لتعزيز العلاقة الاستراتيجية السورية الإيرانية وفتح آفاق واعدة جديدة للتعاون الثنائي، وستبقى المقاومة هي النهج المشترك الذي نسير عليه صوناً لعزة بلادنا ودفاعاً عن مصالح شعوبها. الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد بارك الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم السبت، للجمهورية الإسلامية الإيرانية نجاح الانتخابات الرئاسية. وهنأ الرئيس العراقي، مسعود بزشكيان بفوزه في الانتخابات الرئاسية الإيرانية، وقال، نؤكد حرصنا على تعزيز العلاقات بين العراق وإيران وبما يخدم مصلحة البلدين. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هنا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الرئيس مسعود بزشكيان على فوزه في الانتخابات الرئاسية الإيرانية. وعبر الرئيس الروسي في برقية التهنئة عن تطلعه في زيادة مستوى التعاون مع إيران في كافة المجالات، بما في ذلك “لمصلحة تبسيط الأمن الإقليمي”. وأضاف بوتين: “آمل أن تسهم نشاطاتكم كرئيس في زيادة توسيع التعاون الثنائي البناء في جميع المجالات لصالح شعبينا الصديقين، بما يخدم تبسيط الأمن والاستقرار الإقليميين”. وتمنى بوتين لبزشكيان النجاح في مهامه ووافر الصحة والازدهار. الرئيس الاذربيجاني هنأ الرئيس الاذربيجاني "الهام علييف"، نظيره المنتخب الإيراني "مسعود بزشكيان" بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية. وقال علییف في برقية تهنئة للرئيس بزشكيان: إننا نولي أهمية كبيرة للعلاقات بين جمهورية أذربيجان والجمهورية الإسلامية الإيرانية والتي تعود الى الجذور الدينية والثقافية المشتركة والصداقة والأخوة. وأعرب علييف في هذه الرسالة عن ارتياحه لتطور التعاون الثنائي بين البلدين في العقود الأخيرة، خاصة في مجالات الاقتصاد والنقل والطاقة قائلا: ان الاتفاقيات المبرمة بين البلدين تهدف الى تعزيز العلاقات الإيرانية -الأذربيجانية وهي قائمة على الاحترام المتبادل وحسن الجوار خدمة للشعبين الاذربيجاني والايراني ومن اجل تحقيق التنمية المستدامة وضمان أمن المنطقة بأكملها. وأضاف: نحن على ثقة من أنه من خلال الجهود المشتركة سنضمن تعزيز علاقات الصداقة التقليدية وتوسيع التعاون المشترك بما يتماشى مع مصالح شعبينا وبلداننا. ودعا رئيس جمهورية أذربيجان بزشکیان لزيارة باكو "لتبادل وجهات النظر حول آفاق تطوير التعاون الثنائي". کما جاء في هذه الرسالة : أعبر عن أطيب تمنياتي لفخامتكم وأتمنى لكم النجاح في أنشطتكم المستقبلية خدمة للشعب الإيراني الصديق والشقيق. أمير دولة قطر بعث الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، برقية تهنئة إلى الرئيس الإيراني المنتخب مسعود بزشكيان بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية بالجمهورية الإسلامية الإيرانية. وفي هذه البرقية تمنى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني للرئيس المنتخب بزشكيان التوفيق وللعلاقات بين البلدين المزيد من التطور والنماء. وفي وقت سابق من اليوم السبت أعلنت لجنة الانتخابات فوز المرشح مسعود بزشكيان في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية. وقال وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي أن “الشعب اختار بزشكيان ليكون الرئيس التاسع للبلاد”.

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