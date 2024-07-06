بوتین یعلق على انتخاب بزشکیان رئیسا لإیران

وعبر الرئيس الروسي في برقية التهنئة عن تطلعه في زيادة مستوى التعاون مع إيران في كافة المجالات، بما في ذلك "لمصلحة تبسيط الأمن الإقليمي".

وأضاف بوتين: "آمل أن تسهم نشاطاتكم كرئيس في زيادة توسيع التعاون الثنائي البناء في جميع المجالات لصالح شعبينا الصديقين، بما يخدم تبسيط الأمن والاستقرار الإقليميين".

وتمنى بوتين لبزشكيان النجاح في مهامه ووافر الصحة والازدهار.

وفي وقت سابق من اليوم السبت أعلنت لجنة الانتخابات فوز المرشح مسعود بزشكيان في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية. وقال وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي أن الشعب اختار بزشكيان ليكون الرئيس التاسع للبلاد.

وحصل بزشكيان على 16 مليونا و384 ألفا و403 أصوات، ومنافسه سعيد جليلي حصل على 13 مليونا و538 ألفا و179 صوتا".

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