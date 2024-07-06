جلیلي: على الجمیع احترام نتیجة تصویت الشعب وعلینا أن نعمل جمیعاً لکل إیران

وقبل قليل، أكد الرئيس الإيراني المنتخب مسعود بزشكيان، في أول تصريح له بعد فوزه بالإنتخابات الرئاسية الإيرانية، أنه "سيمد يد الصداقة للجميع"، لافتاً الى أننا "جميعنا شعب هذا البلد، وعلينا الاستعانة بالجميع من أجل تقدّم البلد".

وفاز المرشح الإصلاحي، مسعود بزشكيان، اليوم السبت، في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الإيرانية أمام المرشح المحافظ سعيد جليلي، بعد حصوله على 16,384,403 صوتاً مقابل 13,538,179 صوتاً لجليلي.

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