متحدث لجنة الانتخابات: سیتم الاعلان تدریجیا عن نتائج التصویت

وقال إسلامي، في تصريح صحفي فجر اليوم السبت: بعد انتهاء فترة التصويت، ستبدأ عملية فرز الأصوات في مراكز الاقتراع، وبعد تسليم نتائج مراكز الاقتراع إلى لجنة الانتخابات في البلاد، سيتم إعلان النتائج بشكل تدريجي رسميًا.

واضاف: نظراً لوجود مرشحين اثنين فقط في هذه الجولة من الانتخابات، سيتم تسريع عملية فرز الأصوات، لذلك من الممكن أن تعلن نتائج الأصوات النهائية حتى قبل ظهر اليوم (السبت).

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