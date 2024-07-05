Iranian Labour News Agency

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متحدث لجنة الانتخابات: سیتم الاعلان تدریجیا عن نتائج التصویت

متحدث لجنة الانتخابات: سیتم الاعلان تدریجیا عن نتائج التصویت
معرف الأخبار : ۱۵۰۱۶۷۷
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صرح المتحدث باسم لجنة الانتخابات في الجمهورية الاسلامية الايرانية محسن اسلامي بانه سيتم الاعلان تدريجيا عن نتائج الجولة الثانية لانتخابات الرئاسة الايرانية ، وتوقع الاعلان عن النتائج النهائية حتى قبل ظهر السبت.

وقال إسلامي، في تصريح صحفي فجر اليوم السبت: بعد انتهاء فترة التصويت، ستبدأ عملية فرز الأصوات في مراكز الاقتراع، وبعد تسليم نتائج مراكز الاقتراع إلى لجنة الانتخابات في البلاد، سيتم إعلان النتائج بشكل تدريجي رسميًا.

واضاف: نظراً لوجود مرشحين اثنين فقط في هذه الجولة من الانتخابات، سيتم تسريع عملية فرز الأصوات، لذلك من الممكن أن تعلن نتائج الأصوات النهائية حتى قبل ظهر اليوم (السبت).

 

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