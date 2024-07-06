بزشکیان یفوز بانتخابات الرئاسة الإیرانیة

وأفاد المتحدث باسم لجنة الانتخابات خلال مؤتمر صحفي، أن بزشكيان (69 عاما) حصل على "أكثر من 16 مليون" صوت من أصل 30 مليونا من أصوات المقترعين، علما بأن أكثر من 61 مليون إيراني كانوا مدعوين للمشاركة في الاقتراع.

وانتهت عملية فرز الأصوات في مختلف مراكز الاقتراع في ايران، حيث جاءت النتائج النهائية وفقا لما أعلنتها لجنة الإنتخابات الرئاسية في وزارة الداخلية الإيرانية كما يلي:

إجمالي الأصوات التي تم فرزها: 30530157 صوتا

مسعود بزشكيان: 16.384.403 اصوات

سعيد جليلي: 13.538.179 صوتا

نسبة المشاركة في الانتخابات 49.8%

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