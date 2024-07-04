ایران تقترح بناء شبکة المناطق الحرة المشترکة في منظمة شنغهاي للتعاون

وقال مخبر في كلمة القاها اليوم الخميس امام الدورة الـ 24 لمؤتمر قمة منظمة شنغهاي في العاصمة الكازاخستانية استانة: بما أن انشطة الترانزيت والتجارة، تكمل احدهما الاخر، "فاننا نقترح المبادرة لبناء شبكة المناطق الحرة المشتركة وابرام معاهدات اقتصادية على غرار اتفاقية التجارة التفضيلية والحرة" على مستوى المنظمة.

واضاف ان ثمة فرصا وامكانات وطاقات هائلة تملكها الدول الاعضاء في "شنغهاي" للتعاون في مجال التجارة والانتاج والطاقة والنقل والزراعة والجمارك والاتصالات السلكية واللاسلكية وكذلك تطوير التكنولوجيا في مجال الذكاء الاصطناعي، اذ يجب توظيفها لمصلحة رفاهية الشعوب وترسيخ السلام المستدام والتنمية الشاملة في منطقة شنغهاي وفي ارجاء العالم. ان تفعيل ممرات الترانزيت يلعب دورا محوريا في تسهيل التجارة والتنمية الاقتصادية وبالتالي ارساء الاستقرار السياسي في الدول الاعضاء.

واعرب عن اعتقاده ان بوسع اعضاء منظمة شنغهاي القيام بالتبادل التجارة مع بلدان العالم عن طريق ممر الشمال- جنوب والموانئ الجنوبية لايران بتكلفة اقل وسرعة اكبر.

واكد معارضة الجمهورية الاسلامية الايرانية لاستخدام الأدوات السياسية لا سيما العقوبات الاحادية الظالمة في حقل الطاقة، مشيرا الى ان ايران بوصفها المنتج الرئيسي للطاقة خاصة النفط والغاز، تابعت دائما سياسة التعددية في مجال الطاقة وشاركت بفاعلية في صياغة وثيقة "استراتيجية التعاون في مجال الطاقة لمنظمة شنغهاي للتعاون" وتدعم التصديق عليها.

واكد ان ايران تدعم محادثات مجموعات العمل التخصصية في مجال الافادة من العملات الوطنية للتجارة بين الدول الاعضاء حتى التوصل الى النتجية النهائية اي تقليص أو حذف الدولار من التبادل متعدد الاطراف.

واوضح ان تاسيس "بنك شنغهاي المشترك" يمكن ان يسهم في النهوض بالتعاون بين البلدان الاعضاء في المجالات المالية والاقتصادية.

واكد استعداد الجمهورية الاسلامية الايرانية لتطبيق "الخطة العملانية للتعاون العلمي والتكنولوجي بين البلدان الاعضاء في المجالات ذات الاولوية" لا سيما في مجال احدث التكنولوجيات الطبية والبيئية والذكاء الاصطناعي.

وقال رئيس الجمهورية بالانابة في جانب اخر من كلمته اننا شهدنا للاسف طوال الاشهر التسعة الماضية وبما يتعارض وجميع المواثيق الدول واي اخلاق وخصال انسانية، موجة واسعة من الابادة الجماعية وجرائم الحرب والقتل الواسع للنساء والاطفال الابرياء في غزة على يد الكيان الصهيوني.

وندد مخبر بقوة باستمرار الجرائم الوحشية والمنظمة للكيان الصهيوني بدعم من امريكا ضد الاهالي المقاومين والمظلومين في غزة وشدد على ضرورة اتخاذ الدول اجراءات مؤثرة لا سيما الدول الاعضاء بمنظمة شنغهاي للوقف الفوري لجرائم حرب الكيان الصهيوني وضرورة الارسال الفوري والكافي ومن دون عراقيل للمساعدات الانسانية الى غزة.