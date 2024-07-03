إفراج عن المواطن الإیراني "بشیر بي آزار" في فرنسا

واعتبر کنعاني، ان اطلاق سراح "بشير بي‌آزار"، تحقق بفضل الجهود السياسية والقنصلية المتواصلة؛ مبينا ان "حماية حقوق المواطنين الإيرانيين في الخارج، هي أولوية مهمة بالنسبة لحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وعلما بان المواطن الايراني "بشير بي‌آزار" كان قد استدعي بقرار محكمة في فرنسا، يوم الاثنين - 3 يونيو المنصرم؛ وعليه فقد تم اعتقاله من قبل الشرطة الفرنسية بذريعة "معاداة الیهودیة".

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