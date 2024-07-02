Iranian Labour News Agency

English FA

بعد الانتخابات.. هذه توقعات أمیرکا لتوجهات إیران "الجدیدة"

بعد الانتخابات.. هذه توقعات أمیرکا لتوجهات إیران "الجدیدة"
معرف الأخبار : ۱۵۰۰۲۰۷
تم نسخ الارتباط

وتحسم الانتخابات الرئاسية الإيرانية في الخامس من يوليو، بين المرشحين مسعود بيزشكيان و سعيد جليلي، بعدما تصدرا الدورة الأولى التي اتسمت بنسبة مشاركة هي الأضعف منذ عام 1979.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية فيدانت باتيل لصحفيين: "نعتبر أن هذه الانتخابات في إيران ليست نزيهة ولا حرة".

وأضاف: "لا نتوقع أن تؤدي هذه الانتخابات، مهما كانت نتائجها، إلى تغيير جوهري في توجه إيران أو أن تقود النظام الإيراني إلى إبداء مزيد من الاحترام لحقوق الإنسان ومزيد من الكرامة لمواطنيه".

 

endNewsMessage1
تم نسخ الارتباط
تعليقات