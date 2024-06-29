اللواء سلامي: جبهة المقاومة سترد على أي عدوان في المنطقة

واكد القائد العام لقوات حرس الثورة الاسلامية اللواء حسين سلامي في كلمة للمؤتمر الدولي لشهداء الدفاع عن العتبات المقدسة وجبهة المقاومة أن جبهة المقاومة سترد على أي عدوان في المنطقة.

وأضاف، لقد أثبت تاريخ الإسلام أن طريق عزة المسلمين يمر عبر طريق الشهادة. أنتم أسر الشهداء المدافعين عن حرم العين ونور الأمة الإسلامية.

وتابع، بدونكم وشهدائكم، بالتأكيد لم يكن من الممكن إنقاذ الأمة الإسلامية من هيمنة الطواغيت. نحن فخورون بكم وبشهدائكم.

وأضاف، شهداء جبهة المقاومة هم نتاج الصمود. لقد رأينا جبهة المقاومة في الوعد الصادق. لم يعد المسلمون قادرين على قبول الغرب.

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