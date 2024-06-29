قالیباف أعلن دعمه للمرشح جلیلي في الجولة الثانیة من الانتخابات

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الداخلية الإيرانية بأن جولة ثانية من الانتخابات ستجري الجمعة المقبلة بين المرشح الإصلاحي مسعود بيزشكيان والمرشح المحافظ سعيد جليلي، مشيرة الى "تقدم بزشكيان بـ10 ملايين و400 ألف صوت مقابل 9 ملايين ونصف مليون صوت لجليلي".

وكشفت الداخلية أن "عدد المشاركين بالانتخابات بلغ 24 مليونا ونصف مليون ونسبة المشاركة بلغت 40%".

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