بدء الحملة الانتخابیة للجولة الثانیة من الانتخابات الرئاسیة الإیرانیة

واعلن المتحدث باسم لجنة الانتخابات في الجمهورية الاسلامية الايرانية محسن اسلامي اليوم السبت 29 حزيران/يونيو 2024، النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية الايرانية الـ 14 .

وبعد فرز جميع صناديق الاقتراع في 58 ألفا و640 مركزا في 482 مدن بالبلاد ، والتي جمعت 24 مليونا و535 ألفا و185 صوتا،حصل مسعود بزشكيان على 10مليون و 415 الفا و 191 صوتا اي بنسبة 42% من اجمالي الاصوات، وسعيد جليلي على 9 ملايين و 473 الفا و 298 صوتا اي بنسبة 39% من اجمالي الاصوات .

بينما حصل المرشح محمد باقر قاليباف على 3 ملايين و 383 الفا و 340 صوتا اي بنسبة 14% من اجمالي الاصوات ، وبلغ عدد أصوات مصطفى بور محمدي 206 الاف و 397 صوتا . وسجلت الاوراق الملغاة مليون و 56 الفا و 159 صوتا ما يعادل 4 % من اجمالي الاصوات.

ووفقا لهذه النتائج فقد انتقل المرشحان بزشكيان وجليلي الى الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية الايرانية الـ 14 التي ستجري يوم الجمعة المقبل في 5 تموز/يوليو 2024.

وكانت لجنة الانتخابات الرئاسية، في وزارة الداخلية الإيرانية، قد أعلنت ليلة الجمعة-السبت، انتهاء عمليات الاقتراع، وبدء فرز الأصوات، بعد تمديد العملية الانتخابية 3 مرات، بعدما كان مقرراً أن تنتهي عند الساعة السادسة من مساء الجمعة.

وجرى تمديدها أول مرة حتى الساعة الثامنة، ثم حتى الساعة العاشرة، وأخيراً حتى الساعة الثانية عشرة، منتصف الليل، بتوقيت طهران.

وجرت الانتخابات الرئاسية للدورة الـ14 في البلاد، من أجل انتخاب خلَف للرئيس الشهيد إبراهيم رئيسي، في 58 ألفاً و640 مركز اقتراع داخل البلاد، و340 مركزاً في أكثر من 95 دولة.

endNewsMessage1