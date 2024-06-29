الانتخابات الرئاسیة الإیرانیة إلى الجولة الثانیة بعد حسم فرز الأصوات
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اتجه الانتخابات الرئاسية الإيرانية لجولة الحسم في المرحلة الثانية بين المرشحين مسعود بزشكيان وسعيد جليلي ستجري الجمعة المقبلة في حين أن نسبة المشاركة بلغت 40%.
وحسب النتائج الرسمية التي أعلنتها وزارة الداخلية، فقد حل في المرتبة الأولى المرشح الإصلاحي مسعود بزشكيان، بحصوله على أكثر من 10 ملايين و415 ألف صوت حتى الآن، متبوعا بالمرشح المحافظ سعيد جليلي الذي فاز بـ9 ملايين ونصف مليون صوت.
وحصل محمد باقر قاليباف على 3 ملایین و383 ألف صوت، في حين نال مصطفى بور محمدي 206 ألفا و397 صوتا.
يذكر أن عدد الأصوات الباطلة أكثر من مليون صوت.