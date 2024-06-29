قائد الثورة: العدو یهدف إلى تدمیر النظام الإسلامي باحتلال المنطقة

ونُشر صباح اليوم السبت، نص تصريحات قائد الثورة الإسلامیة في اجتماع أعضاء المؤتمر العالمي لشهداء الدفاع عن الحرم وجبهة المقاومة الذي أقیم 19 يونيو 2024، في المرقد المطهرة للإمام الرضا (علیه السلام) فی مدينة مشهد المقدسة .

ووصف المدافعين عن المراقد المطهرة بظاهرة مذهلة ومهمة وأحد تجليات النظرة العالمية للجمهورية الإسلامية الإيرانية مؤكدا أن حضور شباب من جنسيات مختلفة في إطارو شکل المدافعين عن الحرم أثبت أن الثورة الإسلامية، رغم مرور أكثر من أربعة عقود، لديها القدرة على إعادة خلق نفس الحماسة والشغف والملحمة التي كانت موجودة في بداية انتصار الثورة.

واعتبر الإمام الخامنئي الدفاع عن الحرم جانباً رمزياً للدفاع عن فكر ومثل صاحب ذلك الحرم وأهل البيت (ع) وقال: إن الضمائر النقية تسعی دائما لتحقیق المثل السامية لمدرسة أهل البيت ، كالعدالة والحرية والنضال ضد القوى الظالمة، والتضحية في سبيل الحق كما اعتبر سماحته تحرك طلاب الجامعات الأمريكية للدفاع عن أهل غزة مثالا على وجود ضمائر نقیة في العالم.

وأضاف قائد الثورة الإسلامية: من المهم أن تصل رسالة الدفاع عن الحرم، والتي هي في الواقع الدفاع عن مُثُل الإنسانية، إلى أسماع أصحاب الضمائر الطيبة في العالم.

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